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Роналду: «Тренируюсь с одним из самых труднопроходимых защитников в мире»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Реал, Роналду Криштиану, Коэнтрау Фабиу
Сегодня, 07:38 | Источник: Инстаграм Криштиану Роналду | Редакция: Павел Молочный

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду похвалил в Instagram своего одноклубника Фабиу Коэнтрау:

«Один на один на тренировке. Рад бороться с одним из самых труднопроходимых защитников в мире, моим братом Коэнтрау».

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