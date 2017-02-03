Роналду: «Тренируюсь с одним из самых труднопроходимых защитников в мире»
Сегодня, 07:38 | Источник: Инстаграм Криштиану Роналду | Редакция: Павел Молочный
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду похвалил в Instagram своего одноклубника Фабиу Коэнтрау:
«Один на один на тренировке. Рад бороться с одним из самых труднопроходимых защитников в мире, моим братом Коэнтрау».
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Самый труднопроходимый....
"Один из самых труднопроходимых защитников, не битый, перекрашеный, на ходу."