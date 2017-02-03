Рейтинг@Mail.ru

Кркич: «Когда я играл за „Барселону“, то не представлял себя в футболке другого клуба»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Майнц, Кркич Боян
Сегодня, 08:33 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Сток Сити» Боян Кркич, который до конца сезона будет выступать за «Майнц» на правах аренды, рассказал, что его побудило на переход в клуб немецкой Бундеслиги:

«Когда я играл за „Барселону“, то не представлял себя в футболке другого клуба, но позже осознал, что вокруг меня существует фантастический мир, полный различного положительного опыта.

Как только ты перешагиваешь эту линию, то позволяешь себе многое и растешь как игрок и человек.

Я долгое время хотел попробовать свои силы в Бундеслиге. Мне кажется, это очень серьезная и страстная лига, где болельщики всегда заполняют стадионы».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
08:22 Фабрегас: «Уверен, в Премьер-Лиге Роналду бы не освистывали» 3
05:28 Совладелец «Вест Хэма»: «Мы могли бы получить за Пайета минимум 35 млн фунтов» 1
Вчера
20:18 Терри: «Лэмпард - величайший игрок в истории „Челси“» 16
16:25 Кемпес: «Глупо критиковать Месси за то, что он не выигрывал чемпионат мира» 49
16:13 Глава ФФУ: «Испанские сторонники российских террористов ломают карьеру Зозуле»
15:59 Игуаин: «„Ювентус“ похож на „Реал“, только тут вас не освистывают собственные фанаты» 18
15:49 Клопп ответил на нападки Моуриньо 29
15:27 Бонинсенья: «Икарди лучше, чем Игуаин» 41
14:02 Гедеш: «Я отказал МЮ, так как в Париже мне нравится больше, чем в Англии» 14
13:52 Мещеряков: «Бердыев в „Локомотиве“? Бред, даже говорить об этом не хочу» 48
все материалы по этой теме
Турниры