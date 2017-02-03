Кркич: «Когда я играл за „Барселону“, то не представлял себя в футболке другого клуба»

Нападающий «Сток Сити» Боян Кркич, который до конца сезона будет выступать за «Майнц» на правах аренды, рассказал, что его побудило на переход в клуб немецкой Бундеслиги:

«Когда я играл за „Барселону“, то не представлял себя в футболке другого клуба, но позже осознал, что вокруг меня существует фантастический мир, полный различного положительного опыта.

Как только ты перешагиваешь эту линию, то позволяешь себе многое и растешь как игрок и человек.

Я долгое время хотел попробовать свои силы в Бундеслиге. Мне кажется, это очень серьезная и страстная лига, где болельщики всегда заполняют стадионы».