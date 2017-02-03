Максвелл: «Месси уникален, Неймар заставляет нас всех чувствовать себя как во сне»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, ПСЖ, Барселона, Максвелл, Неймар, Месси Лионель
Сегодня, 08:57 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник ПСЖ Максвелл, поигравший в свое время за «Барселону», охарактеризовал своих бывших партнеров по каталонскому клубу - Неймара и Лионеля Месси:
«Нет смысла проводить параллели между Месси и Неймаром, у них разные качества.
Неймар играет волшебно, его движения и финты заставляют нас всех чувствовать себя как во сне. Месси же является игроком, который отличается от всех остальных. Он уникален. Это не просто потрясающий игрок, это человек, который оказал на меня влияние. Его скромность оказала на меня влияние. Для человека столь успешного он необычайно прост».
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Гыгы, ну особенно Неймар которого свои же хают за регресс.