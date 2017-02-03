«Ювентус» заработал больше других клубов за участие своих игроков в Евро-2016

«Ювентус» получил самые большие выплаты от УЕФА за участие своих игроков в Евро-2016.

Напомним, что в общей сложности организация выплатила 150 миллионов евро 641 клубу, чьи футболисты приняли участие в матчах отборочного и основного раундов чемпионата Европы 2016 года.

Туринский клуб при этом заработал 3.484 млн евро.

За «бьянконери» следуют «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Реал», «Арсенал», «Барселона» и «Рома».