«Ювентус» заработал больше других клубов за участие своих игроков в Евро-2016
Сегодня, 09:52 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
«Ювентус» получил самые большие выплаты от УЕФА за участие своих игроков в Евро-2016.
Напомним, что в общей сложности организация выплатила 150 миллионов евро 641 клубу, чьи футболисты приняли участие в матчах отборочного и основного раундов чемпионата Европы 2016 года.
Туринский клуб при этом заработал 3.484 млн евро.
За «бьянконери» следуют «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Реал», «Арсенал», «Барселона» и «Рома».
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