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Брызгалов - игрок «Анжи»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Анжи, Брызгалов Сергей
Сегодня, 10:26 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Антон Белюсь

«Анжи» объявил о подписании защитника Сергея Брызгалова, который накануне расторг контракт с «Тереком».

До «Терека» 24-летний футболист выступал за «Сатурн» Раменское, московские «Спартак» и «Спартак-2».

В активе Брызгалова также имеются матчи за юношескую и молодежную сборные России.

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