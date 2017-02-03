Брызгалов - игрок «Анжи»

«Анжи» объявил о подписании защитника Сергея Брызгалова, который накануне расторг контракт с «Тереком».

До «Терека» 24-летний футболист выступал за «Сатурн» Раменское, московские «Спартак» и «Спартак-2».

В активе Брызгалова также имеются матчи за юношескую и молодежную сборные России.