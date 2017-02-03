Брызгалов - игрок «Анжи»
Сегодня, 10:26 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Антон Белюсь
«Анжи» объявил о подписании защитника Сергея Брызгалова, который накануне расторг контракт с «Тереком».
До «Терека» 24-летний футболист выступал за «Сатурн» Раменское, московские «Спартак» и «Спартак-2».
В активе Брызгалова также имеются матчи за юношескую и молодежную сборные России.
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Удачи. Может раскроется наконец. Хотя, учитывая игру Паршивлюка и Яковлева, надежды немного. Но будем надеяться...