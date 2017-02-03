МЮ согласовал с «Бенфикой» переход защитника Семеду
Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Бенфика, Семеду Нельсон
Сегодня, 10:36 | Источник: Noticiasaominuto.com | Редакция: Антон Белюсь
По информации португальских СМИ, «Манчестер Юнайтед» и «Бенфика» достигли принципиальной договоренности в вопросе трансфера правого защитника «орлов» Нельсона Семеду.
Сообщается, что летом 23-летний португалец переберется на «Олд Траффорд» за 35 млн фунтов.
Ранее сообщалось, что в услугах игрока также заинтересована «Бавария».
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