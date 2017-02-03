МЮ согласовал с «Бенфикой» переход защитника Семеду

По информации португальских СМИ, «Манчестер Юнайтед» и «Бенфика» достигли принципиальной договоренности в вопросе трансфера правого защитника «орлов» Нельсона Семеду.

Сообщается, что летом 23-летний португалец переберется на «Олд Траффорд» за 35 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока также заинтересована «Бавария».