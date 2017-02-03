Стали известны соперники «Урала» на втором зимнем сборе команды

Пресс-служба «Урала» опубликовала список соперников екатеринбургского клуба по контрольным матчам во время второго зимнего сбора команды, который пройдет на Кипре.

«Урал» запланировал провести 4 товарищеских поединка: с сербским «Радом» (5 февраля), с «Уфой» (6 февраля), с сербским клубом «Чукарички» (8 февраля) и с сербским «Партизаном» (11 февраля).

Накануне «Урал» объявил о подписании контракта с нападающим «Кубани» Владимиром Ильиным.