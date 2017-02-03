Эль-Хаджи Диуф намерен стать политиком

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Эль-Хаджи Диуф планирует начать политическую карьеру:

«Мое будущее определено. В следующие два года я стану политиком, потому что знаю, что так смогу многое поменять в футболе.

У меня страсть к политике, в Сенегале у меня есть наставники. Вижу для себя в этом будущее, ведь сенегальцы будут слушать меня.

Я посещал тренерские курсы, но забросил это дело, ведь у меня есть планы получше.

Однако я всегда готов помочь сборной Сенегала, если команде понадобится моя помощь».