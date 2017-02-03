Эль-Хаджи Диуф намерен стать политиком
Сегодня, 11:31 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Эль-Хаджи Диуф планирует начать политическую карьеру:
«Мое будущее определено. В следующие два года я стану политиком, потому что знаю, что так смогу многое поменять в футболе.
У меня страсть к политике, в Сенегале у меня есть наставники. Вижу для себя в этом будущее, ведь сенегальцы будут слушать меня.
Я посещал тренерские курсы, но забросил это дело, ведь у меня есть планы получше.
Однако я всегда готов помочь сборной Сенегала, если команде понадобится моя помощь».
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