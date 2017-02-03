Грасия: «Для „Рубина“ главное - набрать тренировочные и игровые объёмы»

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия рассказал о целях, которые ставит перед собой казанский клуб на втором зимнем тренировочном сборе в Испании.

«Самое главное для нас сейчас — набрать тренировочные и игровые объемы за счет товарищеских матчей. Нам предстоит сыграть с соперниками из разных чемпионатов с разным уровнем. Мы при подготовке к этим матчам будем учитывать особенности каждого соперника и будем выделять те аспекты, которые нам предстоит проявить в этих матчах».

Напомним, что «Рубин» запланировал 5 контрольных матчей на сборе в Малаге.