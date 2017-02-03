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Грасия: «Для „Рубина“ главное - набрать тренировочные и игровые объёмы»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Рубин, Грасия Хави
Сегодня, 11:39 | Источник: Реальное время | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия рассказал о целях, которые ставит перед собой казанский клуб на втором зимнем тренировочном сборе в Испании.

«Самое главное для нас сейчас — набрать тренировочные и игровые объемы за счет товарищеских матчей. Нам предстоит сыграть с соперниками из разных чемпионатов с разным уровнем. Мы при подготовке к этим матчам будем учитывать особенности каждого соперника и будем выделять те аспекты, которые нам предстоит проявить в этих матчах».

Напомним, что «Рубин» запланировал 5 контрольных матчей на сборе в Малаге.

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