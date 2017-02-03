Дзадза: «99% моего провала в „Вест Хэме“ - моя ошибка»

Нападающий «Валенсии» Симоне Дзадза, права на которого принадлежат «Ювентусу», рассказал, с чем был связан его неудачный вояж в «Вест Хэм» в первой половине сезона, где он выступал на правах аренды:

«Как только я понял, что мне нужно уходить из „Ювентуса“, я решился на приключение за границей.

„Вест Хэм“ - был одним из клубов, куда я хотел перейти больше всего. Но во многих аспектах я чувствовал себя там не лучшим образом: окружение, культура, тренировки, питание.

Не скажу, что я был заложником ситуации. Я знаю, что профессия футболиста дает нам возможность очень хорошо зарабатывать.

Лишь пытаюсь объяснить причину моего провала в Англии. Я знал, что меня будут ожидать сложности, но не думал, что их будет так много. Никого не виню. 99% моего провала - моя ошибка, ведь я не сумел адаптироваться».