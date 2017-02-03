Иванович принял участие в первой тренировке в составе «Зенита»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Зенит, Иванович Бранислав, Дзюба Артём
Сегодня, 12:02 | Источник: Твиттер ФК "Зенит" | Редакция: Антон Белюсь
Новичок «Зенита» Бранислав Иванович провел свою первую тренировку в составе «сине-бело-голубых».
Отметим, что капитан команды Артем Дзюба не упустил возможности пошутить во время представления сербского игрока другим игрокам «Зенита», намекая на статус клуба, из которого перешел Иванович:
«У нас нет авторитетов. „Челси“, „Реал“...»
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