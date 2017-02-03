Фабрегас: «Доигрывать предпочту в США, но не исключаю и перехода в китайский клуб»
Сегодня, 12:12 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас планирует поиграть в МЛС перед завершением карьеры, однако не исключает и того, что поиграет в китайской Суперлиге:
«Переход в один из китайских клубов в будущем? Нельзя загадывать.
На данный момент я думаю, что отправлюсь в МЛС, когда пойму, что больше не могу играть в Европе. Но не буду зарекаться».
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