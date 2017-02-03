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Фабрегас: «Доигрывать предпочту в США, но не исключаю и перехода в китайский клуб»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Фабрегас Сеск
Сегодня, 12:12 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас планирует поиграть в МЛС перед завершением карьеры, однако не исключает и того, что поиграет в китайской Суперлиге:

«Переход в один из китайских клубов в будущем? Нельзя загадывать.

На данный момент я думаю, что отправлюсь в МЛС, когда пойму, что больше не могу играть в Европе. Но не буду зарекаться».

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