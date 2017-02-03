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Игнатьев: «У Сёмина на сборах ещё тяжелее, чем при Муслине и Кучуке»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Локомотив М, Игнатьев Владислав, Семин Юрий
Сегодня, 12:24 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев отметил особенности тренировочных занятий под руководством Юрия Семина на зимних сборах команды:

«Тяжелые ли сборы у Семина? Нелегкие. Но они и не должны быть простыми. Сейчас надо работать, чтобы подойти к официальным матчам максимально готовыми.

Бывало ли тяжелее в плане нагрузок с другими тренерами? Не припомню. Во всяком случае, сейчас, когда я сижу перед вами в таком состоянии, а тело болит от нагрузок, так и хочется сказать, что у Палыча работа в этом отношении самая серьезная. Наверное, так и есть. Было, конечно, непросто на сборах и при Муслине, и при Кучуке. Но у Семина все-таки еще тяжелее. И это нормально. Идет естественный рабочий процесс.

В чем главная тяжесть? В двухразовых тренировках. Трудимся без выходных. Короткий отдых был только между первым и вторым сборами. Хотя сейчас больше времени восстанавливаться между занятиями – если в январе жили дальше от полей и много времени уходило на дорогу, то теперь базируемся в отеле совсем рядом. Это тоже важный фактор. На самом деле, если не брать во внимание накопившуюся усталость, то чувствую я себя замечательно. Работаю наравне со всеми, участвую в товарищеских матчах».

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