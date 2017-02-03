Ломбертс: «В „Зените“ пообещали, что летом смогу уйти в ту команду, в которую захочу»
Сегодня, 12:31 | Источник: voetbalkrant.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассчитывает, что грядущим летом сможет беспрепятственно сменить клубную прописку:
«В клубе мне пообещали, что летом мне позволят уйти в ту команду, в которую захочу. Я рассчитываю, что они сдержат свое обещание».
Ранее агент бельгийца, раскритиковал главного тренера «сине-бело-голубых» Мирчу Луческу, поскольку тот не отпустил Ломбертса в другой клуб, хотя обещал это сделать, если питерцы приобретут еще одного защитника.
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Это Челси виновато, долго мозги канифолили Зениту...
Они могут)))
Терпи ,Никола.Паспорт то хоть отдали?