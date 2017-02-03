Диего Коста принял предложение китайского клуба, летом игрок покинет «Челси»
Сегодня, 12:48 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
По информации испанских СМИ, нападающий «Челси» Диего Коста согласовал с неизвестным китайским клубом свой переход в Поднебесную ближайшим летом.
Сообщается, что 28-летний футболист согласен перебраться в Китай, где он будет получать порядка 30 млн евро в год и станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов на планете.
По слухам, «Челси» выручит на продаже форварда 85 млн евро.
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