Диего Коста принял предложение китайского клуба, летом игрок покинет «Челси»

По информации испанских СМИ, нападающий «Челси» Диего Коста согласовал с неизвестным китайским клубом свой переход в Поднебесную ближайшим летом.

Сообщается, что 28-летний футболист согласен перебраться в Китай, где он будет получать порядка 30 млн евро в год и станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов на планете.

По слухам, «Челси» выручит на продаже форварда 85 млн евро.