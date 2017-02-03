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ФИФА начала сотрудничество с компанией, занимающейся выявлением договорных матчей

Соккер.Ру // Заграница: события
Сегодня, 13:39 | Источник: FIFA.com | Редакция: Антон Белюсь

ФИФА подписала договор о сотрудничестве со швейцарской компанией Sportradar - лидером в области обнаружения манипуляций в футбольных матчах.

Данный шаг позволит организации бороться с договорными матчами, отслеживая поведение букмекерских контор.

Сообщается, что также ФИФА намерена тесно сотрудничать с шестью континентальными конфедерациями, входящими в ее состав, чтобы все сведения о подозрительных случаях поступали в соответствующие организации.

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