ФИФА начала сотрудничество с компанией, занимающейся выявлением договорных матчей

ФИФА подписала договор о сотрудничестве со швейцарской компанией Sportradar - лидером в области обнаружения манипуляций в футбольных матчах.

Данный шаг позволит организации бороться с договорными матчами, отслеживая поведение букмекерских контор.

Сообщается, что также ФИФА намерена тесно сотрудничать с шестью континентальными конфедерациями, входящими в ее состав, чтобы все сведения о подозрительных случаях поступали в соответствующие организации.