ФИФА начала сотрудничество с компанией, занимающейся выявлением договорных матчей
Сегодня, 13:39 | Источник: FIFA.com | Редакция: Антон Белюсь
ФИФА подписала договор о сотрудничестве со швейцарской компанией Sportradar - лидером в области обнаружения манипуляций в футбольных матчах.
Данный шаг позволит организации бороться с договорными матчами, отслеживая поведение букмекерских контор.
Сообщается, что также ФИФА намерена тесно сотрудничать с шестью континентальными конфедерациями, входящими в ее состав, чтобы все сведения о подозрительных случаях поступали в соответствующие организации.
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