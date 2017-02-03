Каннаваро: «Покупка Витселя стала бы отличной сделкой для „Ювентуса“»
Сегодня, 13:52 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Фабио Каннаваро поделился мнением о «Ювентусе», за который он выступал в бытность футболистом, и съязвил на тему несостоявшегося трансфера полузащитника Акселя Витселя, который решил продолжить свою карьеру как раз в китайском клубе, возглавляемом итальянцем:
«Является ли Ювентус» непобедимым? В Италии, думаю, да, а вот в Европе дело может обстоять иначе. Надеюсь, что «Юве» будет побеждать, но, возможно, им будет чего-то не хватать в полузащите.
За последние годы «бьянконери» потеряли таких важных для себя игроков, как Пирло, Видаль и Погба. Их очень сложно заменить.
Покупка Витселя стала бы для них отличной сделкой. Он бы смог подменять Хедиру и разгонять атаки команды".
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