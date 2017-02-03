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Защитник «Атлетико» Люка Эрнандес арестован за домашнее насилие

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Происшествия, Атлетико М, Эрнандес Люка
Сегодня, 14:05 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитник мадридского «Атлетико» Люка Эрнандес сегодня ночью был арестован у себя дома.

Игроку могут быть предъявлены обвинения в домашнем насилии, после того как он нанес побои своей девушке.

В данный момент подруга 20-летнего футболиста находится в больнице, где устанавливается тяжесть нанесенных ей травм. Сообщается, что Эрнандес во время задержания был в состоянии алкогольного опьянения, но не сопротивлялся аресту.

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