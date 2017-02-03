Защитник «Атлетико» Люка Эрнандес арестован за домашнее насилие
Сегодня, 14:05 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник мадридского «Атлетико» Люка Эрнандес сегодня ночью был арестован у себя дома.
Игроку могут быть предъявлены обвинения в домашнем насилии, после того как он нанес побои своей девушке.
В данный момент подруга 20-летнего футболиста находится в больнице, где устанавливается тяжесть нанесенных ей травм. Сообщается, что Эрнандес во время задержания был в состоянии алкогольного опьянения, но не сопротивлялся аресту.
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Переезжай в Россию,у нас теперь официально можно бабу лупить дома))
срочно его в рфпл)