Венгер: «Я дважды пытался подписать Канте»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер накануне матча 24-го тура АПЛ против «Челси» отметил большой объем работы, выполяемый на поле полузащитником «синих» Н'Голо Канте, которого Венгер хотел видеть в рядах «канониров»:

«Я смотрел матч между „Ливерпулем“ и „Челси“, и Н'Голо Канте оказал большое влияние на ход поединка.

То, что „Челси“ сейчас идет на том месте, где в прошлом сезоне располагался „Лестер“, - не совпадение. Коста и Азар пребывают в отличной форме, Канте, как я уже сказал, также очень важен для „синих“.

Пытался ли я его подписать? Да. Когда он играл во Франции, а потом, когда он выступал за „Лестер“».