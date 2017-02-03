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Венгер: «Я дважды пытался подписать Канте»

Матч: ЧелсиЧелси-:-АрсеналАрсенал
Начало матча: Завтра, 15:30
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Венгер Арсен , Канте Н'Голо
Сегодня, 14:16 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер накануне матча 24-го тура АПЛ против «Челси» отметил большой объем работы, выполяемый на поле полузащитником «синих» Н'Голо Канте, которого Венгер хотел видеть в рядах «канониров»:

«Я смотрел матч между „Ливерпулем“ и „Челси“, и Н'Голо Канте оказал большое влияние на ход поединка.

То, что „Челси“ сейчас идет на том месте, где в прошлом сезоне располагался „Лестер“, - не совпадение. Коста и Азар пребывают в отличной форме, Канте, как я уже сказал, также очень важен для „синих“.

Пытался ли я его подписать? Да. Когда он играл во Франции, а потом, когда он выступал за „Лестер“».

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