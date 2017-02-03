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Рейнгольд: «Капитанство Дзюбы в „Зените“? Ничего плохого не вижу, у него всё получится»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Рейнгольд Валерий , Дзюба Артём
Сегодня, 14:25 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд нормально воспринял новость о назначении нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, ранее игравшего за «Спартак», капитаном «сине-бело-голубых»:

«Если тренер и команда не против, то почему не быть капитаном? Ничего плохого в капитанстве Дзюбы не вижу. Самое главное, чтобы он был капитаном не только на поле, но и в раздевалке, автобусе и даже в быту. Он человек опытный, игрок сборной. Думаю, у него все получится».

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