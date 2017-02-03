Матч «Депортиво» - «Бетис» перенесён из-за урагана, повредившего стадион

Непогода не позволит вовремя состояться матч 21-го тура Ла Лиги между «Депортиво» и «Бетисом».

Сообщается, что было принято решение перенести поединок на неопределенный срок после того, как на Ла-Корунью обрушился ураган, сорвавший часть крыши местного стадиона «Риасор».

По данным метеорологов, скорость ветра достигала 120 км/ч.

Ранее стало известно, что «Депортиво» арендовал у «Хебей Чайна Форчун» вингера Гаэля Какута.