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Матч «Депортиво» - «Бетис» перенесён из-за урагана, повредившего стадион

Матч: ДепортивоДепортиво-:-БетисБетис
Начало матча: Сегодня, 22:45
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 14:48 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

Непогода не позволит вовремя состояться матч 21-го тура Ла Лиги между «Депортиво» и «Бетисом».

Сообщается, что было принято решение перенести поединок на неопределенный срок после того, как на Ла-Корунью обрушился ураган, сорвавший часть крыши местного стадиона «Риасор».

По данным метеорологов, скорость ветра достигала 120 км/ч.

Ранее стало известно, что «Депортиво» арендовал у «Хебей Чайна Форчун» вингера Гаэля Какута.

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