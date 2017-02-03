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Дуэт из «Тоттенхэма» - среди претендентов на награду лучшему игроку Премьер-Лиги в январе

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Коулмен Шеймус, Кейн Харри, Алли Деле, Сигурдссон Гильфи, Санчес Алексис
Сегодня, 15:01 | Источник: Твиттер АПЛ | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока английской Премьер-Лиги по итогам января 2017 года.

За награду поспорят полузащитник «Суонси Сити» Гильфи Сигурдссон, нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, полузащитник «шпор» Деле Алли, хавбек «Эвертона» Шеймус Коулмен и нападающий «Арсенала» Алексис Санчес.

Отдать свой голос вы можете здесь.

Напомним, что в прошлом месяце лауреатом награды стал форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович.

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