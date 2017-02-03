Дуэт из «Тоттенхэма» - среди претендентов на награду лучшему игроку Премьер-Лиги в январе
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Коулмен Шеймус, Кейн Харри, Алли Деле, Сигурдссон Гильфи, Санчес Алексис
Сегодня, 15:01 | Источник: Твиттер АПЛ | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны претенденты на звание лучшего игрока английской Премьер-Лиги по итогам января 2017 года.
За награду поспорят полузащитник «Суонси Сити» Гильфи Сигурдссон, нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, полузащитник «шпор» Деле Алли, хавбек «Эвертона» Шеймус Коулмен и нападающий «Арсенала» Алексис Санчес.
Отдать свой голос вы можете здесь.
Напомним, что в прошлом месяце лауреатом награды стал форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович.
Другие материалы по теме:
Или войдите через
PS лучшие Кейн и Алли остальные ниже классом.