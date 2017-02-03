Дуэт из «Тоттенхэма» - среди претендентов на награду лучшему игроку Премьер-Лиги в январе

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока английской Премьер-Лиги по итогам января 2017 года.

За награду поспорят полузащитник «Суонси Сити» Гильфи Сигурдссон, нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, полузащитник «шпор» Деле Алли, хавбек «Эвертона» Шеймус Коулмен и нападающий «Арсенала» Алексис Санчес.

The shortlist is in for January's @EASPORTSFIFA Player of the Month! Who do you think should win? VOTE NOW ➡️ https://t.co/xbeRQf1bQO pic.twitter.com/43BqYlrpOb — Premier League (@premierleague) 3 февраля 2017 г.

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Напомним, что в прошлом месяце лауреатом награды стал форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович.