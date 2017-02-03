Рейтинг@Mail.ru

Пулис: «Бераино? Мне плевать, теперь он не моя проблема»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Вест Бромвич, Сток Сити, Пулис Тони , Бераино Саидо
Сегодня, 15:40 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Вест Бромвича» Тони Пулис заявил, что теперь его не интересует будущее нападающего Саидо Бераино, который перешел в «Сток Сити».

Сегодня стало известно, что 23-летний форвард был дисквалифицирован на 8 недель за употребление наркотических веществ.

«Все, о чем хотели знать в „Сток Сити“, мы им рассказали. Рассказали правду.

Клуб прекрасно относился к Саидо. То, как его оберегали, присматривали за ним. Он должен быть очень, очень благодарен.

Должен ли Марк Хьюз теперь помогать Бераино? Лично мне сейчас плевать. Я провел в этом клубе 2.5 года, и теперь Бераино не моя проблема. Желаю ему всего лучшего».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 15:52
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 15:47
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
14:38 Ракитич: «Моё будущее принадлежит лишь „Барселоне“» 5
14:16 Венгер: «Я дважды пытался подписать Канте» 17
13:52 Каннаваро: «Покупка Витселя стала бы отличной сделкой для „Ювентуса“» 9
12:12 Фабрегас: «Доигрывать предпочту в США, но не исключаю и перехода в китайский клуб» 5
11:51 Дзадза: «99% моего провала в „Вест Хэме“ - моя ошибка» 8
11:23 Х. Мартинес: «Мне не нужно внимание СМИ, меня интересуют лишь победы» 4
09:41 Лэмпард имеет предложения из Голливуда 16
09:06 Пирес: «Если „Челси“ обыграет „Арсенал“, то чемпионская интрига умрёт» 32
08:57 Максвелл: «Месси уникален, Неймар заставляет нас всех чувствовать себя как во сне» 15
08:33 Кркич: «Когда я играл за „Барселону“, то не представлял себя в футболке другого клуба» 3
все материалы по этой теме
Турниры