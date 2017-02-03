Пулис: «Бераино? Мне плевать, теперь он не моя проблема»

Главный тренер «Вест Бромвича» Тони Пулис заявил, что теперь его не интересует будущее нападающего Саидо Бераино, который перешел в «Сток Сити».

Сегодня стало известно, что 23-летний форвард был дисквалифицирован на 8 недель за употребление наркотических веществ.

«Все, о чем хотели знать в „Сток Сити“, мы им рассказали. Рассказали правду.

Клуб прекрасно относился к Саидо. То, как его оберегали, присматривали за ним. Он должен быть очень, очень благодарен.

Должен ли Марк Хьюз теперь помогать Бераино? Лично мне сейчас плевать. Я провел в этом клубе 2.5 года, и теперь Бераино не моя проблема. Желаю ему всего лучшего».