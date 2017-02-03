Пулис: «Бераино? Мне плевать, теперь он не моя проблема»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Вест Бромвич, Сток Сити, Пулис Тони , Бераино Саидо
Сегодня, 15:40 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Вест Бромвича» Тони Пулис заявил, что теперь его не интересует будущее нападающего Саидо Бераино, который перешел в «Сток Сити».
Сегодня стало известно, что 23-летний форвард был дисквалифицирован на 8 недель за употребление наркотических веществ.
«Все, о чем хотели знать в „Сток Сити“, мы им рассказали. Рассказали правду.
Клуб прекрасно относился к Саидо. То, как его оберегали, присматривали за ним. Он должен быть очень, очень благодарен.
Должен ли Марк Хьюз теперь помогать Бераино? Лично мне сейчас плевать. Я провел в этом клубе 2.5 года, и теперь Бераино не моя проблема. Желаю ему всего лучшего».
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