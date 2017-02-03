Симеоне отказался комментировать арест Эрнандеса
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Атлетико М, Симеоне Диего , Эрнандес Люка
Сегодня, 16:37 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не захотел пролить свет на ситуацию с защитником «матрасников» Люкой Эрнандесом, который сегодня ночью был арестован за домашнее насилие:
«Мы читали и слышали об этих неофициальных сообщениях, но мы не можем комментировать данную ситуацию.
Наша цель? Мы всегда говорим о наших целях - квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий год, заняв третье место в чемпионате Испании.
„Севилья“ и „Барселона“ ближе нас к цели, они играют хорошо, но вторую часть сезона мы постараемся провести лучше».
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