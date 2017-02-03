Симеоне отказался комментировать арест Эрнандеса

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не захотел пролить свет на ситуацию с защитником «матрасников» Люкой Эрнандесом, который сегодня ночью был арестован за домашнее насилие:

«Мы читали и слышали об этих неофициальных сообщениях, но мы не можем комментировать данную ситуацию.

Наша цель? Мы всегда говорим о наших целях - квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий год, заняв третье место в чемпионате Испании.

„Севилья“ и „Барселона“ ближе нас к цели, они играют хорошо, но вторую часть сезона мы постараемся провести лучше».