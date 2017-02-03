Милик готов помочь «Наполи» в завтрашнем матче с «Болоньей»

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик включен в заявку команды на матч 23-го тура Серии А против «Болоньи».

22-летний поляк, не появлявшийся на поле в официальных матчах с начала октября, полностью восстановился от разрыва крестообразных связок колена и готов сыграть в завтрашней встрече.