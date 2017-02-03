Рейтинг@Mail.ru

Милик готов помочь «Наполи» в завтрашнем матче с «Болоньей»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Наполи, Милик Аркадиуш
Сегодня, 16:44 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик включен в заявку команды на матч 23-го тура Серии А против «Болоньи».

22-летний поляк, не появлявшийся на поле в официальных матчах с начала октября, полностью восстановился от разрыва крестообразных связок колена и готов сыграть в завтрашней встрече.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:40
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:21
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:37 «Бернли» потерял Дефура на несколько недель 0
17:34 Киммих пропустит игру с «Шальке» из-за болезни 0
Вчера
18:09 Антонелли пропустит 2 недели 1
17:22 Каллум Уилсон выбыл до конца сезона 3
16:33 Фото Марсело и Модрич тренируются в общей группе «Реала» 7
11:05 Антонелли пополнил лазарет «Милана» 4
01 февраля 2017
20:25 Эвра пропустит 10-15 дней 2
19:15 Карвахаль и Марсело вернутся в строй к матчу с «Наполи» 7
11:27 Бонавентура в нынешнем сезоне не сыграет 8
08:37 Хуммельс нанёс травму Рибери на тренировке 7
все материалы по этой теме
Турниры