Агент: «Агуэро готов бороться с Жезусом за место в стартовом составе „Ман Сити“»

Эрнан Регера - агент нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который перестал попадать в стартовый состав «горожан», заявил, что его клиент не рассматривает вариант смены клубной прописки летом:

«Доволен ли Агуэро своим положением в „Манчестер Сити“? Да, он здесь очень, очень счастлив - он останется в клубе и на следующий сезон.

Готов ли Серхио бороться за место в стартовом составе с Жезусом? Да, он не видит в этом проблемы».