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Агент: «Агуэро готов бороться с Жезусом за место в стартовом составе „Ман Сити“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Манчестер Сити, Агуэро Серхио
Сегодня, 16:53 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

Эрнан Регера - агент нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который перестал попадать в стартовый состав «горожан», заявил, что его клиент не рассматривает вариант смены клубной прописки летом:

«Доволен ли Агуэро своим положением в „Манчестер Сити“? Да, он здесь очень, очень счастлив - он останется в клубе и на следующий сезон.

Готов ли Серхио бороться за место в стартовом составе с Жезусом? Да, он не видит в этом проблемы».

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