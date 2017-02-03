«Мордовия» погасила долги по зарплате

Директор «Мордовии» Алексей Порфененко рассказал, что клуб выплатил долги по зарплате перед игроками.

«„Мордовия“ погасила задолженности по зарплатам футболистам и персоналу клуба за четыре месяца с сентября по декабрь, чтобы ничего не мешало им полноценно готовиться ко второй части чемпионата. С Черышевым ведем переговоры, чтобы найти компромисс и оперативно решить вопрос с выплатой компенсации».