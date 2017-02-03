Рейтинг@Mail.ru

Киммих пропустит игру с «Шальке» из-за болезни

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Бавария, Киммих Джошуа
Сегодня, 17:34 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Сергей Иванов

«Бавария», потерявшая ранее из-за травмы полузащитника Франка Рибери, не сможет рассчитывать и на Джошуа Киммиха. Универсальный хавбек пропустит ближайшую встречу с «Шальке» из-за болезни. Но он должен вернуться в строй к следующим поединкам. В то же время в строй вернулись Тиаго Алькантара и Артуро Видаль.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
17:37 «Бернли» потерял Дефура на несколько недель 0
16:44 Милик готов помочь «Наполи» в завтрашнем матче с «Болоньей» 2
Вчера
18:09 Антонелли пропустит 2 недели 1
17:22 Каллум Уилсон выбыл до конца сезона 3
16:33 Фото Марсело и Модрич тренируются в общей группе «Реала» 7
11:05 Антонелли пополнил лазарет «Милана» 4
01 февраля 2017
20:25 Эвра пропустит 10-15 дней 2
19:15 Карвахаль и Марсело вернутся в строй к матчу с «Наполи» 7
11:27 Бонавентура в нынешнем сезоне не сыграет 8
08:37 Хуммельс нанёс травму Рибери на тренировке 7
все материалы по этой теме
Турниры