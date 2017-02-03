Киммих пропустит игру с «Шальке» из-за болезни

«Бавария», потерявшая ранее из-за травмы полузащитника Франка Рибери, не сможет рассчитывать и на Джошуа Киммиха. Универсальный хавбек пропустит ближайшую встречу с «Шальке» из-за болезни. Но он должен вернуться в строй к следующим поединкам. В то же время в строй вернулись Тиаго Алькантара и Артуро Видаль.