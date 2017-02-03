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Агент: «Миранчук в „Спартаке“? Впервые об этом слышу»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Локомотив М, Спартак М, Миранчук Алексей
Сегодня, 18:41 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинев опроверг слухи о том, что его клиент перейдет в «Спартак».

«Я впервые об этом слышу. Честно говоря, очень устал от подобного рода информации. Не понимаю, откуда берутся такие источники».

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