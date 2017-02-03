Агент: «Миранчук в „Спартаке“? Впервые об этом слышу»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Локомотив М, Спартак М, Миранчук Алексей
Сегодня, 18:41 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов
Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинев опроверг слухи о том, что его клиент перейдет в «Спартак».
«Я впервые об этом слышу. Честно говоря, очень устал от подобного рода информации. Не понимаю, откуда берутся такие источники».
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Известно откуда, из Армении
«Сейчас есть разные варианты развития событий. Игрок может перейти в «Локомотив», цена на него выставлена адекватная.
В то же время он может стать частью сделки с «Локомотивом» по Алексею Миранчуку, а может и остаться в команде»
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Не понимаю,зачем нам Миранчук)))
Никому верить нельзя.В сми врут,сами футболисты тоже.Почему на сайтах нхл,если и появляется слух,то он 99%