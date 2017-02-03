«Спартак» не будет покупать Караваева и переключится на Тигиева

«Спартак» отказался от идеи приобретать защитника пражской «Спарты» Вячеслава Караваева, воспитанника ЦСКА.

«Руководство клуба и тренерский штаб „Спартака“ действительно следили за выступлениями Караваева в последнее время, но в итоге отказались от идеи приобретения игрока. На данный момент наиболее вероятный новичок в составе красно-белых — защитник „Анжи“ Георгий Тигиев», - отметил источник, знакомый с ситуацией.