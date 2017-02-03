«Спартак» не будет покупать Караваева и переключится на Тигиева
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Спарта, Караваев Вячеслав, Тигиев Георгий
Сегодня, 18:44 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов
«Спартак» отказался от идеи приобретать защитника пражской «Спарты» Вячеслава Караваева, воспитанника ЦСКА.
«Руководство клуба и тренерский штаб „Спартака“ действительно следили за выступлениями Караваева в последнее время, но в итоге отказались от идеи приобретения игрока. На данный момент наиболее вероятный новичок в составе красно-белых — защитник „Анжи“ Георгий Тигиев», - отметил источник, знакомый с ситуацией.
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Ну и в сборную до 21 года зовут именно Караваева,а не Тигиева.
Тигиев из всего этого может похвастаться тем,что так же регулярно выходит в старте.
Так и кто из них более сильный игрок?
Ну и в сборную до 21 года зовут именно Караваева,а не Тигиева.
Тигиев из всего этого может похвастаться тем,что так же регулярно выходит в старте.
Так и кто из них более сильный игрок?
Из тебя фиговый аналитик))
Жамалетдинов : "Из ЦСКА в „спартак“ не перешел бы никогда. Даже если мне предложат баснословный контракт".
Караваев:"А кто такой спартак?"
Ну и в сборную до 21 года зовут именно Караваева,а не Тигиева.
Тигиев из всего этого может похвастаться тем,что так же регулярно выходит в старте.
Так и кто из них более сильный игрок?