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«Спартак» не будет покупать Караваева и переключится на Тигиева

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Спарта, Караваев Вячеслав, Тигиев Георгий
Сегодня, 18:44 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

«Спартак» отказался от идеи приобретать защитника пражской «Спарты» Вячеслава Караваева, воспитанника ЦСКА.

«Руководство клуба и тренерский штаб „Спартака“ действительно следили за выступлениями Караваева в последнее время, но в итоге отказались от идеи приобретения игрока. На данный момент наиболее вероятный новичок в составе красно-белых — защитник „Анжи“ Георгий Тигиев», - отметил источник, знакомый с ситуацией.

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