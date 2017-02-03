Моуриньо: «Никто не думал, что „Лестер“ повторит прошлогоднее достижение»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Лестер Сити, Моуриньо Жозе
Сегодня, 18:50 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо выразил свое мнение о причинах спада в игре «Лестера».
«В прошлом сезоне „Лестер“ показал что-то фантастическое. Но никто не думал, что они могут это повторить, выступая в Лиге чемпионов. Раньше они играли раз в неделю, и это имело ключевое значение. И все же у „Лестера“ хорошая команда».
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