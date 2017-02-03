Моуриньо: «Никто не думал, что „Лестер“ повторит прошлогоднее достижение»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо выразил свое мнение о причинах спада в игре «Лестера».

«В прошлом сезоне „Лестер“ показал что-то фантастическое. Но никто не думал, что они могут это повторить, выступая в Лиге чемпионов. Раньше они играли раз в неделю, и это имело ключевое значение. И все же у „Лестера“ хорошая команда».