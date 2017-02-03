Рейтинг@Mail.ru

Моуриньо: «Никто не думал, что „Лестер“ повторит прошлогоднее достижение»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Лестер Сити, Моуриньо Жозе
Сегодня, 18:50 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо выразил свое мнение о причинах спада в игре «Лестера».

«В прошлом сезоне „Лестер“ показал что-то фантастическое. Но никто не думал, что они могут это повторить, выступая в Лиге чемпионов. Раньше они играли раз в неделю, и это имело ключевое значение. И все же у „Лестера“ хорошая команда».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
16:53 Агент: «Агуэро готов бороться с Жезусом за место в стартовом составе „Ман Сити“» 9
16:37 Симеоне отказался комментировать арест Эрнандеса 4
15:40 Пулис: «Бераино? Мне плевать, теперь он не моя проблема» 6
14:38 Ракитич: «Моё будущее принадлежит лишь „Барселоне“» 10
14:16 Венгер: «Я дважды пытался подписать Канте» 22
13:52 Каннаваро: «Покупка Витселя стала бы отличной сделкой для „Ювентуса“» 9
12:12 Фабрегас: «Доигрывать предпочту в США, но не исключаю и перехода в китайский клуб» 5
11:51 Дзадза: «99% моего провала в „Вест Хэме“ - моя ошибка» 10
11:23 Х. Мартинес: «Мне не нужно внимание СМИ, меня интересуют лишь победы» 4
09:41 Лэмпард имеет предложения из Голливуда 22
все материалы по этой теме
Турниры