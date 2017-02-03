«Урал» продлил контракт с Емельяновым
Сегодня, 18:52 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов
Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил, что клуб продлил контракт с полузащитником Романом Емельяновым. При этом он не уточнил, на какой срок подписано новое соглашение с 24-летним игроком. Прежнее соглашение было рассчитано до лета.
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