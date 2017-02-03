«Урал» продлил контракт с Емельяновым

Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил, что клуб продлил контракт с полузащитником Романом Емельяновым. При этом он не уточнил, на какой срок подписано новое соглашение с 24-летним игроком. Прежнее соглашение было рассчитано до лета.