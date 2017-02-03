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ФИФА отклонила апелляцию Боливии на два технических поражения

Соккер.Ру // Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, Организация: ФИФА, Боливия
Сегодня, 19:38 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

ФИФА отклонила апелляцию сборной Боливии на два технических поражения в отборе ЧМ-2018. Боливийцы были наказаны техническими поражениями за выход на поле игрока, который не по правилам был натурализован. Поражения были засчитаны в матчах с Перу и Чили. Игроком, из-за которого возникли проблемы, стал 33-летний уроженец Парагвая Нельсон Кабрера, который переехал в Боливию в 2013 году.

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