ФИФА отклонила апелляцию Боливии на два технических поражения

ФИФА отклонила апелляцию сборной Боливии на два технических поражения в отборе ЧМ-2018. Боливийцы были наказаны техническими поражениями за выход на поле игрока, который не по правилам был натурализован. Поражения были засчитаны в матчах с Перу и Чили. Игроком, из-за которого возникли проблемы, стал 33-летний уроженец Парагвая Нельсон Кабрера, который переехал в Боливию в 2013 году.