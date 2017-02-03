«Терек» обыграл «Зброевку» в контрольном матче

В рамках зимнего сбора «Терек» обыграл в контрольном матче «Зброевку» со счетом 3:1. В составе грозненцев дубль оформил Балай, еще гол забил Мбенг.

Стартовый состав «Терека»: Гудиев, Родолфо, Шахтиев, Либих, Лебеденко, Кен, Кадыров, Грозав, Мирзов, Пирис, Мбенг.