«Терек» обыграл «Зброевку» в контрольном матче
Сегодня, 19:44 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В рамках зимнего сбора «Терек» обыграл в контрольном матче «Зброевку» со счетом 3:1. В составе грозненцев дубль оформил Балай, еще гол забил Мбенг.
Стартовый состав «Терека»: Гудиев, Родолфо, Шахтиев, Либих, Лебеденко, Кен, Кадыров, Грозав, Мирзов, Пирис, Мбенг.
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