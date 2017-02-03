Коста: «Я в Китае? Люди говорят много ерунды»
Сегодня, 19:47 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Челси» Диего Коста не стал комментировать слухи о том, что он якобы принял предложение из Китая.
«Я в Китае? Люди вокруг говорят много ерунды».
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