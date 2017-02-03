Рейтинг@Mail.ru

Витсель: «Не буду врать, финансовый аспект сыграл роль в переезде в Китай»

Соккер.Ру // Китай. Суперлига 2017, Заграница: игроки, Тяньцзинь Ц, Ювентус, Витсель Аксель
Сегодня, 19:52 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Сергей Иванов

Бельгийский полузащитник Аксель Витсель не стал отрицать, что финансовый вопрос стал одной из главных причин его переезда из «Зенита» в Китай, а не в «Ювентус».

«Это было мое решение. Я очень уважаю „Ювентус“, который хотел меня подписать. Несколько лет я вел с туринцами переговоры, но все же решил перейти в „Тяньцзинь“. Это нелегкий выбор. „Ювентусу“ желаю всего хорошего. Не буду врать, экономический аспект сыграл важную роль в решении переехать в Китай. Но мне тут будут платить не за отдых. Это амбициозный клуб, который хочет добиться успеха в своей стране и в Лиге чемпионов. Я хочу сделать свой вклад. Нам повезло, что нас тренирует Фабио Каннаваро. Это великий защитник, под началом которого мы тяжело трудимся».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:41
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:41
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:40
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:37
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:35
ответ пользователю No problem (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:28
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:27
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:27
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:25
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:25
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:24
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:18, редактировал Сегодня 20:19
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:17
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:15
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:11
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:10
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:08
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:08
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:08
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:08
ответ пользователю НЕ президент рфс (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:06
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:04
ответ пользователю 10 seconds to stars (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:03, редактировал Сегодня 20:04
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:03
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:03
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:02
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:01
ответ пользователю НЕ президент рфс (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 19:59
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
20:43 Эвра: «Я не был доволен положением в „Ювентусе“» 0
15:01 Фото Дуэт из «Тоттенхэма» - среди претендентов на награду лучшему игроку Премьер-Лиги в январе 28
11:31 Эль-Хаджи Диуф намерен стать политиком 6
11:12 Бераино был отстранён от игр за «Вест Бромвич» за употребление наркотиков 38
07:58 Эррера: «Ради интересов команды я готов сыграть даже правого защитника» 4
07:38 Фото Роналду: «Тренируюсь с одним из самых труднопроходимых защитников в мире» 27
06:13 Фабрегас: «Я буду вечно благодарен „Арсеналу“ и Арсену Венгеру» 10
05:11 Де Брюйне: «Если „Челси“ проиграет три матча, а „Сити“ выиграет, то мы их догоним» 18
04:15 Яя Туре: «У „Челси“ одна игра в неделю, а мы боремся во множестве турниров» 19
03:54 Нойер: «„Шальке“ прижат к стене, „Бавария“ должна быть начеку» 1
все материалы по этой теме
Турниры