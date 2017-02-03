Витсель: «Не буду врать, финансовый аспект сыграл роль в переезде в Китай»

Бельгийский полузащитник Аксель Витсель не стал отрицать, что финансовый вопрос стал одной из главных причин его переезда из «Зенита» в Китай, а не в «Ювентус».

«Это было мое решение. Я очень уважаю „Ювентус“, который хотел меня подписать. Несколько лет я вел с туринцами переговоры, но все же решил перейти в „Тяньцзинь“. Это нелегкий выбор. „Ювентусу“ желаю всего хорошего. Не буду врать, экономический аспект сыграл важную роль в решении переехать в Китай. Но мне тут будут платить не за отдых. Это амбициозный клуб, который хочет добиться успеха в своей стране и в Лиге чемпионов. Я хочу сделать свой вклад. Нам повезло, что нас тренирует Фабио Каннаваро. Это великий защитник, под началом которого мы тяжело трудимся».