Витсель: «Не буду врать, финансовый аспект сыграл роль в переезде в Китай»
Сегодня, 19:52 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Сергей Иванов
Бельгийский полузащитник Аксель Витсель не стал отрицать, что финансовый вопрос стал одной из главных причин его переезда из «Зенита» в Китай, а не в «Ювентус».
«Это было мое решение. Я очень уважаю „Ювентус“, который хотел меня подписать. Несколько лет я вел с туринцами переговоры, но все же решил перейти в „Тяньцзинь“. Это нелегкий выбор. „Ювентусу“ желаю всего хорошего. Не буду врать, экономический аспект сыграл важную роль в решении переехать в Китай. Но мне тут будут платить не за отдых. Это амбициозный клуб, который хочет добиться успеха в своей стране и в Лиге чемпионов. Я хочу сделать свой вклад. Нам повезло, что нас тренирует Фабио Каннаваро. Это великий защитник, под началом которого мы тяжело трудимся».
Другие материалы по теме:
15:01 Фото Дуэт из «Тоттенхэма» - среди претендентов на награду лучшему игроку Премьер-Лиги в январе 28
Или войдите через
зенит 0:1 Спарта идёт 35 минута
а Фабио зачем туды нырнул?).
Трудятся они елы-палы..
Правильно ты поступил,деньги в жизни > чем "футболка Ювентуса".
Футболка Ювентуса не обеспечит твоих внуков,а деньги солидные да.
Дзюба убедил.
Сейчас всё продаётся и всё покупается.
Хотя он так к этому привык
8 минут уже бегают...
Правильно подмечено
Куй деньги пока Молодой!
https://www.youtube.com/watch?v=XqINLk4cGeU