Эвра: «Я не был доволен положением в „Ювентусе“»
Сегодня, 20:43 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов
Защитник «Марселя» Патрис Эвра объяснил, почему перешел в провансальский клуб из «Ювентуса».
«Это был непростой выбор, но для игры за „Ювентус“ ты должен быть готов на сто процентов. После Евро я был очень мотивирован, хотел выиграть Лигу чемпионов. Но я не имел практики. После паузы понял, что не удовлетворен в „Ювентусе“, поэтому предпочел уйти».
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