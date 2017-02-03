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Эвра: «Я не был доволен положением в „Ювентусе“»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: игроки, Марсель, Ювентус, Эвра Патрис
Сегодня, 20:43 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов

Защитник «Марселя» Патрис Эвра объяснил, почему перешел в провансальский клуб из «Ювентуса».

«Это был непростой выбор, но для игры за „Ювентус“ ты должен быть готов на сто процентов. После Евро я был очень мотивирован, хотел выиграть Лигу чемпионов. Но я не имел практики. После паузы понял, что не удовлетворен в „Ювентусе“, поэтому предпочел уйти».

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