Эвра: «Я не был доволен положением в „Ювентусе“»

Защитник «Марселя» Патрис Эвра объяснил, почему перешел в провансальский клуб из «Ювентуса».

«Это был непростой выбор, но для игры за „Ювентус“ ты должен быть готов на сто процентов. После Евро я был очень мотивирован, хотел выиграть Лигу чемпионов. Но я не имел практики. После паузы понял, что не удовлетворен в „Ювентусе“, поэтому предпочел уйти».