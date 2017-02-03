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Яровинский: «ЦСКА давно ввёл потолок зарплат»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, ЦСКА
Сегодня, 20:47 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Глава селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский отметил, что в клубе уже существует потолок зарплат для молодых игроков.

«В ЦСКА уже существует потолок зарплат. Для нас это не является чем-то новым, мы для себя его давно ввели. Не готов раскрывать все секреты, но у нас есть четкая шкала, как, играя за ЦСКА, ты начинаешь зарабатывать больше денег. Ключевое здесь - играя, потолок зарплат - это разумное решение, мы к нему давно пришли.

Так бывает, что ЦСКА отдает в аренду футболистов, которые нужны, но мы это делаем очень взвешенно и продуманно, у нас нет задачи избавиться от них. Если говорить о молодежи, то тренерский штаб решил, что на данный момент они должны находиться здесь, на сборе. А для клуба это великолепное решение, что Ганчаренко хочет с ними работать».

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