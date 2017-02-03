Глава МВД Колокольцев стал председателем попечительского совета «Динамо»

На заседании попечительского совета общества «Динамо» единогласно выбрали его нового председателя – им стал глава МВД Владимир Колокольцев.

«Избрание министра внутренних дел России на эту должность является продолжением традиции, заложенной 3 июля 2001 года, момента, когда был создан попечительский совет общества „Динамо“. Этот координирующий орган, в состав которого входят руководители министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка, наделен широкими полномочиями и прежде всего представляет интересы общества „Динамо“ в органах государственной власти на федеральном и региональном уровнях.

Председатель общества „Динамо“ Владимир Стржалковский пожелал успехов Владимиру Колокольцеву и отметил, что избрание на эту почетную должность действующего министра еще раз подтверждает значимость „Динамо“ для нашей великой страны».