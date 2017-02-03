Рейтинг@Mail.ru

Глава МВД Колокольцев стал председателем попечительского совета «Динамо»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: события, Динамо М
Сегодня, 20:54 | Источник: ФК "Динамо" Москва | Редакция: Сергей Иванов

На заседании попечительского совета общества «Динамо» единогласно выбрали его нового председателя – им стал глава МВД Владимир Колокольцев.

«Избрание министра внутренних дел России на эту должность является продолжением традиции, заложенной 3 июля 2001 года, момента, когда был создан попечительский совет общества „Динамо“. Этот координирующий орган, в состав которого входят руководители министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка, наделен широкими полномочиями и прежде всего представляет интересы общества „Динамо“ в органах государственной власти на федеральном и региональном уровнях.

Председатель общества „Динамо“ Владимир Стржалковский пожелал успехов Владимиру Колокольцеву и отметил, что избрание на эту почетную должность действующего министра еще раз подтверждает значимость „Динамо“ для нашей великой страны».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:12
ответ пользователю Vector (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:09, редактировал Сегодня 22:11
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 22:06
ответ пользователю guf ak-47 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:04
ответ пользователю Vladimir808 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 22:04
ответ пользователю Просто mango (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:02
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 22:01
ответ пользователю guf ak-47 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:00
ответ пользователю Sem25 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:56
ответ пользователю Просто mango (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:55
ответ пользователю Vector (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:51
ответ пользователю Sem25 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:51
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 21:50
ответ пользователю Эллочка (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 21:49
ответ пользователю Vladimir808 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 21:48
ответ пользователю Vector (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:44
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:42
ответ пользователю Vladimir808 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:42
ответ пользователю Vladimir808 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:42
ответ пользователю Просто mango (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:41
ответ пользователю Просто mango (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 21:39
ответ пользователю Alex-96 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:39
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 21:38
ответ пользователю Sem25 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:36
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:36
ответ пользователю Vector (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:34
ответ пользователю Эллочка (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 21:33
ответ пользователю Эллочка (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 21:33
ответ пользователю Vladimir808 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:32
ответ пользователю Vladimir808 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:30 «Мордовия» погасила долги по зарплате 8
17:01 Опубликовано расписание матчей 18-го тура Премьер-Лиги 68
Вчера
23:15 Видео Дзюбу посвятили в капитаны «Зенита» 47
19:56 ЦСКА и «Виктория» сыграли вничью 210
19:48 «Ростов» отказался комментировать накрутку в 400 % в цене билетов на «Спарту» 41
18:50 «Крылья Советов» и «Железничар» голов не забивали 4
18:31 «Анжи» оказался сильнее «Ботева» 17
18:19 «Уфа» уступила «Левски» 11
17:40 «Рубин» и «Спартак» проведут контрольный матч 13 февраля 30
01 февраля 2017
23:29 «Зенит» заявил на Лигу Европы Эрнани, Ивановича и Цаллагова 44
все материалы по этой теме
Турниры