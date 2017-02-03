Глава МВД Колокольцев стал председателем попечительского совета «Динамо»
На заседании попечительского совета общества «Динамо» единогласно выбрали его нового председателя – им стал глава МВД Владимир Колокольцев.
«Избрание министра внутренних дел России на эту должность является продолжением традиции, заложенной 3 июля 2001 года, момента, когда был создан попечительский совет общества „Динамо“. Этот координирующий орган, в состав которого входят руководители министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка, наделен широкими полномочиями и прежде всего представляет интересы общества „Динамо“ в органах государственной власти на федеральном и региональном уровнях.
Председатель общества „Динамо“ Владимир Стржалковский пожелал успехов Владимиру Колокольцеву и отметил, что избрание на эту почетную должность действующего министра еще раз подтверждает значимость „Динамо“ для нашей великой страны».
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Ты же в адеквате! Должен все правильно понимать. Для чего ты начал тут "развозить"???
Vladimir808
Сегодня 21:42
ответ пользователю Просто mango (раскрыть)
Гинер подумает, прежде чем с чемоданом к судьям топать))))
и оставит эту затею.
Vladimir808
Сегодня 21:42
ответ пользователю Просто mango (раскрыть)
Гинер подумает, прежде чем с чемоданом к судьям топать))))
и оставит эту затею.
и я имел ввиду бардак внутри клуба.
это не для средних умов)))
Когда Степашин на аналогичной должности в гости к Кадырову на матч Терек-Динамо ездил, тебя все это не смущало? Почему сейчас такое обострение?
ответ пользователю Просто mango (раскрыть)
Гинер подумает, прежде чем с чемоданом к судьям топать))))
и оставит эту затею
Тест , проверка вшивости модера
Тогда не надо тут сказки про ОАО РЖД рассказывать.
Ашан и Министерство чего-нибудь.
Кто-то зарабатывает сам, а кому-то платят из бюджета.
каким это Х порядок ,,автоматически" восстановится.
хватит верить в сказки, ничего не произойдет по щелчку пальцев
и оставит эту затею.
и почему ,,чучело"? зачем хамить? я не знаю, любит он футбол больше чем Миллер, а порядок внутри ФК,,Динамо" я думаю... ,,автоматически" восстановится!!!
Никто не рискнёт контракты на 4 млн заключать, и только в пользу игрока.
4/2=2