Гвардиола: «Я не сомневаюсь в Агуэро»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опроверг слухи о возможном уходе Серхио Агуэро из команды.

«У меня нет никаких сомнений по поводу качеств Агуэро. У меня нет сомнений в нем. Я доволен тем, как он работает. Если не считать некоторых матчей. Агуэро остается одним из важнейших игроков нашей команды».