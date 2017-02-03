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Гвардиола: «Я не сомневаюсь в Агуэро»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Манчестер Сити, Агуэро Серхио, Гвардиола Хосеп
Сегодня, 21:29 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опроверг слухи о возможном уходе Серхио Агуэро из команды.

«У меня нет никаких сомнений по поводу качеств Агуэро. У меня нет сомнений в нем. Я доволен тем, как он работает. Если не считать некоторых матчей. Агуэро остается одним из важнейших игроков нашей команды».

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Сегодня 21:50, редактировал Сегодня 21:51
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