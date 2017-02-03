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Президент Ла Лиги надеется обойти АПЛ по доходам

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 21:36 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас надеется, что к 2020 году его чемпионат превзойдет по доходам Английскую Премьер-Лигу.

«Наша лига развивается, мы грамотно распоряжаемся финансами и можем в полной мере конкурировать с АПЛ. Я надеюсь даже превзойти ее. У нас есть стратегический план на четыре года. Если мы даже будем уступать АПЛ 15 процентов, я буду счастлив».

Есть данные по сезону-2014/15, в котором клубы АПЛ получили 4,4 млрд евро, клубы Бундеслиги – 2,3 млрд, а Ла Лиги – 2,05 млрд. В нынешнем сезоне доход Ла Лиги вырастет до 3,32 млрд евро.

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