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Яровинский: «Траоре заслуживал критики, но не такой бессердечной»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, ЦСКА, Траоре Ласина
Сегодня, 21:53 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Глава селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский прокомментировал критику в адрес Ласина Траоре, который покинул команду зимой.

«Тот негатив, который был в адрес Траоре со стороны большого количества болельщиков и даже специалистов, во многом был оправдан, потому что некоторые матчи он проводил откровенно слабо. Но в то же время, он провел и неплохой отрезок времени за ЦСКА, даже говоря не о статистике, а о качестве игры. К нему были претензии, были вопросы. Но так бывает иногда, что не складывается у футболиста в команде, тогда его лучше отпустить, чем пытаться искать решения вопроса.

На первом этапе, когда он к нам переходил, мы понимали, что физически он не очень хорошо готов. Тренерским штабом был разработан определенный план по доведению его до хороших физических кондиций, но, к сожалению, он по определенным независящим от нас причинам не сработал. Он пропустил осенью большой отрезок времени - 10 дней, отсутствовал по семейным обстоятельствам, это очень сильно повлияло на качество его игры. Футбол состоит из большого количества нюансов, и так сложилось в этот раз.

Хочу пожелать ему удачи, поблагодарить его за то время, которое он провел у нас. Ласина заслуживал критики, но не такой огульной и бессердечной, которой его подвергали. Мы с ним попрощались очень хорошо, по-дружески, как настоящие джентльмены.

Сейчас есть много всяких мнений насчет того, кто нам нужен - селекция у нас не прекращается никогда, просматриваем разные позиции. Я сейчас не готов сказать, что мы ищем левого или правого латераля, усиление нужно рассматривать круглогодично. У нас на данный момент на позицию двух нападающих есть Оланаре, Витиньо, Чалов, Жамалетдинов и Ионов, это более чем достаточно. Хочу отметить, что Витиньо очень повзрослел за последнее время».

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