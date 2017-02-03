«Краснодар» сыграл вничью с «Видеотоном»
Сегодня, 22:49 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В рамках зимнего сбора «Краснодар» в контрольном матче сыграл вничью с венгерским «Видеотоном» (0:0). Ранее венгерский клуб уступил «Локомотиву».
«Краснодар»: Адамов (Синицын 46), Калешин (Назаров 46), Шишкин, Гранквист (Быстров 46), Налдо, Рамирес (Торбинский 46), Газинский (Лаборде 46), Подберезкин (Моргунов 46), Клаессон (Фомин 46), Смолов (Комличенко 46), Ари (Вандерсон 46).
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