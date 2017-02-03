Ботройд возглавил молодёжную сборную Англии

Футбольная ассоциация (ФА) утвердила Эйди Ботройда главным тренером молодежной сборной Англии. На этом посту он сменил Гарета Саутгейта, который ранее ушел в основную английскую сборную. Ранее 45-летний Ботройд тренировал «Уотфорд», «Ковентри» и юниорскую сборную Англии. Контракт с ним рассчитан до конца 2017 года.