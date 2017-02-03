Агент Озила контактировал с «Барселоной»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Барселона, Озил Месут
Сегодня, 22:56 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может вернуться в Испанию. По данным источника, агент немецкого игрока контактировал с «Барселоной». Каталонский клуб сам вышел на экс-игрока «Реала», поскольку у того возникла заминка с продлением контракта с «Арсеналом».
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