Агент Озила контактировал с «Барселоной»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может вернуться в Испанию. По данным источника, агент немецкого игрока контактировал с «Барселоной». Каталонский клуб сам вышел на экс-игрока «Реала», поскольку у того возникла заминка с продлением контракта с «Арсеналом».