Зозуля: «Я не националист. Я лишь поддерживаю свою страну»

Украинский нападающий Роман Зозуля поделился эмоциями из-за скандала в связи с сорвавшимся переходом в «Райо Вальекано» из-за угроз фанатов.

«Я очень тронут поддержкой, которую получаю со всех сторон. Но беспокоюсь за свою семью. Мне хочется играть в футбол. Я футболист и увлечен своей профессией. Я знаю, что в федерации было совещание по поводу этой ситуации. Мы ждем решения. Я должен все обдумать. Я не националист. Я только активно оказываю гуманитарную помощь, поддерживаю армию своей страны. Ничего больше, ничего из того, о чем писали фанаты на своих баннерах».