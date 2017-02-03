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Зозуля: «Я не националист. Я лишь поддерживаю свою страну»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Скандалы, Райо Вальекано, Бетис, Зозуля Роман
Вчера, 23:48 | Источник: Marca.com | Редакция: Сергей Иванов

Украинский нападающий Роман Зозуля поделился эмоциями из-за скандала в связи с сорвавшимся переходом в «Райо Вальекано» из-за угроз фанатов.

«Я очень тронут поддержкой, которую получаю со всех сторон. Но беспокоюсь за свою семью. Мне хочется играть в футбол. Я футболист и увлечен своей профессией. Я знаю, что в федерации было совещание по поводу этой ситуации. Мы ждем решения. Я должен все обдумать. Я не националист. Я только активно оказываю гуманитарную помощь, поддерживаю армию своей страны. Ничего больше, ничего из того, о чем писали фанаты на своих баннерах».

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