Болельщики «Бетиса» поддержали Зозулю

Болельщики «Бетиса» вслед за игроками команды поддержали украинского форварда Романа Зозулю. Они в Севилье встретили его баннером, на котором было написано: «Это твой дом, брат». «Бетис» ранее договорился об аренде Зозули в «Райо Вальекано», но этот клуб отказался впоследствии от договора из-за протеста фанатов, которые называли форварда националистом. Скандал дошел до федерации футбола, которая объявила, что решение о том, играть ли за «Райо Вальекано», будет принимать сам футболист, поскольку контракт подписан.