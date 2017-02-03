«Зенит» проведёт третьи сборы в Бельгии
Вчера, 23:58 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Сергей Иванов
«Зенит» изменил место проведения третьих зимних сборов. Они проведут их в Бельгии. Уже 10 февраля команда отправится в Тюбиз, где будет тренироваться до 15 февраля. Отметим, что 16 февраля состоится игра Лиги Европы с «Андерлехтом».
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