«Зенит» проведёт третьи сборы в Бельгии

«Зенит» изменил место проведения третьих зимних сборов. Они проведут их в Бельгии. Уже 10 февраля команда отправится в Тюбиз, где будет тренироваться до 15 февраля. Отметим, что 16 февраля состоится игра Лиги Европы с «Андерлехтом».