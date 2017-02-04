«Байер» на выезде проиграл «Гамбургу»
Сегодня, 00:31 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В матче 19-го тура чемпионата Германии «Байер» проиграл на выезде «Гамбургу» со счетом 0:1. Ранее «Байер» уступил менхенгладбахской «Боруссии».
Гамбург, стадион «Фолькспаркстадион»
«Гамбург» - «Байер» - 1:0 (0:0)
Гол: Пападопулос 76.
«Гамбург»: Адлер, Маврай, Пападопулос, Дикмайер, Острцолек, Экдаль, Холтби (Джуру 87), Мюллер (Вальдшмидт 86), Костич (Хант 90+1), Юнг, Вуд.
Главный тренер: Маркус Гисдоль.
«Байер»: Лено, Топрак, Та, Венделл, Хенрикс, Баумгартлингер (Кисслинг 46), Арангис, Кампль, Беллараби (Брандт 64), Мехмеди (Бэйли 82), Фолланд.
Главный тренер: Роджер Шмидт.
Предупреждения: Беллараби 38, Кампль 69, Венделл 79.
Судья: Дрес (Германия).
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