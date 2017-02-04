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Луческу: «Об уровне Ивановича нет смысла говорить»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Зенит, Луческу Мирча , Иванович Бранислав
Сегодня, 00:33 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал подписание защитника «Челси» Бранислава Ивановича.

«Это очень важный трансфер для нас. Он универсал и может закрыть сразу две позиции: и правого и центрального защитника, тем более, что у нас отсутствует давно Новосельцев, и давно у нас не было других альтернативных вариантов. А Смольникову еще нужно время для того, чтобы он начал играть в основном составе. Об уровне Ивановича, конечно, нет смысла говорить — просто хотел посмотреть его на позиции правого защитника. В дальнейшем посмотрим: где больше будет в нем нуждаться команда, там и будем его использовать. Это для нас очень хороший трансфер, и думаю, что его большой опыт поможет нашей команде».

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